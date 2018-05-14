Семашко рассказал о тарифах на электроэнергию после запуска БелАЭС

14 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси после запуска АЭС будут стремиться к снижению тарифов на электроэнергию для реального сектора экономики, однако многое будет зависеть от договоренностей с Россией по газу, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на форуме "Атомэкспо" в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня население возмещает около 85% затрат на потребляемую электроэнергию. Стоит задача в течение двух лет выйти на полное возмещение, но это будет по мере роста заработной платы и пенсий. По теплу население оплачивает 16,8% затрат, задача выйти на 100% сейчас не ставится. "В шесть раз поднять цены - кто выдержит? Даже состоятельные или люди со средним достатком не могут. Мы такую задачу и не ставим в ближайшее время", - пояснил вице-премьер.

В реальном секторе экономики нужно идти к снижению тарифов - хотя бы до 10 центов за 1 кВт. ч (сейчас 11 центов за 1 кВт. ч). А в перспективе Беларусь будет стараться привести тарифы на электроэнергию к уровню действующих в России.

Вице-премьер рассчитывает, себестоимость производства электроэнергии будет снижаться, это уже сейчас можно видеть на примере новых станций. С вводом АЭС выработка собственной электроэнергии будет обходиться Беларуси еще дешевле, уверен он.-0-