Семашко считает ненормальной ситуацию, когда Беларусь на границе с Россией платит за газ в два раза больше

13 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ситуация, когда Беларусь на границе со Смоленской областью России платит за российский газ в два раза больше, - ненормальна. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сегодня на пленарном заседании XV Красноярского экономического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Владимир Семашко отметил, что открытой темой остается цена на российский газ для Беларуси. "Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда в Союзном государстве, например на границе со Смоленской областью, Беларусь более чем в два раза за газ больше (платит. - Прим. БЕЛТА), чем в Смоленской области... Мы не позднее мая продолжим эту дискуссию", - сказал вице-премьер.

Вместе с тем он заявил, что благодаря взаимной поддержке страны вышли на траекторию роста и преодолели период рецессии. "Однако у нас есть перспективы огромные во всех сферах производства", - констатировал Владимир Семашко. В числе наиболее перспективных отраслей он назвал сельское хозяйство, машиностроение. В частности, в машиностроении открыто более 30 совместных производств.

Беларусь готова участвовать в конкурсах на поставку в Красноярский край общественного транспорта. "Мы говорили, что готовы на конкурсных условиях дать конкурентные предложения. Более 300 автобусов уже есть в Красноярске. Мы готовы дать автобус в любом исполнении - дизельный двигатель, газомоторный, газодизельный, троллейбус, электробус - новый вид транспорта, электропоезда. На взаимовыгодных условиях мы готовы сотрудничать", - добавил Владимир Семашко.-0-

Предприятия Беларуси и Красноярского края подписали семь соглашений и контрактов "В течение 10 лет Беларусь является надежным партнером Красноярского края в различных областях - экономике, науке и культуре", - сказал на заседании врио губернатора региона Александр Усс.