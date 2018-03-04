Семашко считает реальным выполнение задания по темпу роста ВВП в среднесрочной перспективе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает реальным выполнение установленного задания по темпу роста валового внутреннего продукта в среднесрочной перспективе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Задачи сложные, даже очень сложные. Если принять во внимание, что в прошлом году валовой внутренний продукт составил $54,4 млрд, то, по сути дела, стоит задача за полторы пятилетки удвоить ВВП. Но, оглядываясь на историю современной Беларуси, такие суперзадачи, если их правильно поставить и правильно организовать дело, решаются", - отметил Владимир Семашко.

Вице-премьер также рассказал о конкретных результатах в различных сферах экономической деятельности. Так, к примеру, еще четыре года назад на ОАО "Камволь" 1,5 тыс. работников производили 1,1 млн погонных метров ткани, то в прошлом году 730 человек сделали 2,3 млн погонных метров. "Задача этого года - сделать 4 млн погонных метров ткани при этой же численности", - пояснил он.

Отдельно Владимир Семашко остановился на предприятиях деревообработки: "Когда мы затевали эпопею с модернизацией деревообрабатывающей промышленности, с девяти заводов экспортировали плитой продукции на сумму около $240 млн. По факту прошлого года - $820 млн, то есть в 3,5 раза больше".

Заместитель премьер-министра также отметил, что пройден экватор по модернизации нефтеперерабатывающих заводов. "В этом году мы должны закончить модернизацию Мозырского НПЗ, увеличив объемы переработки нефти с 10 до 12 млн тыс. т по году и при этом резко повысив качество выпускаемой продукции", - сказал он.

Владимир Семашко подчеркнул, что в прошлом году Беларусь увеличила экспорт на 24,1% до $29,2 млрд, белорусская продукция экспортируется в более чем 100 стран. "По совокупности цены, качества, сервиса наша продукция абсолютно конкурентоспособна", - заверил он. По словам вице-премьера, стоит задача не только сохранить, но и нарастить объемы на уже освоенных рынках, а также продвигать продукцию в новые страны.-0-