Семашко: строительство БелАЭС идет по графику

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство Белорусской атомной электростанции идет по графику. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Атомная электростанция - огромный проект. В 2019 году мы должны запустить первый блок, в феврале планируем загрузку ядерного топлива. Второй блок должен заработать к концу 2020 года. Все идет по графику", - заверил Владимир Семашко.

Он напомнил, что если еще несколько лет назад Беларусь импортировала порядка 7 млрд кВт.ч электроэнергии, то в нынешнем году отказалась от импорта. "Более того: мы в текущем году где-то 2,5 млрд кВт.ч, до 3 млрд кВт.ч, будем экспортировать электроэнергии, это улучшает баланс. Много разговоров о том, куда будем девать излишки после запуска БелАЭС. Даны поручения отраслевым министерствам, разработаны программы", - отметил вице-премьер.

В частности, по словам Владимира Семашко, на улицах белорусских городов планируется активно задействовать электробусы, поставлена задача разработать белорусский электромобиль. "Непростая задача, но мы ей занимаемся. Эти направления говорят о том, что нет проблем с тем, чтобы сделать баланс энергии с пуском БелАЭС", - подчеркнул он.-0-