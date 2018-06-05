Семи белорусским предприятиям возместят из бюджета проценты по кредитам на инвестпроекты

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семи предприятиям, реализующим инвестпроекты, будет возмещена из бюджета часть процентов, уплаченных в 2018 году за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 июня 2018 года №418, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Речь идет о таких предприятиях, как Белорусский металлургический завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, "Гомсельмаш", "Минск Кристалл", "Здравушка-милк", "Ольса" и "Бабушкина крынка". Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств.

Согласно документу средства, выделяемые предприятиям, будут использоваться ими в 2018-2019 годах для реализации инвестиционных проектов.

Предельная сумма возмещения в 2018 году составит более 4,8 млн евро. Конкретная сумма определяется в белорусских рублях в пересчете с иностранной валюты по официальному курсу Нацбанка на дату возмещения процентов с учетом фактического использования кредита в соответствии с указом от 6 июня 2011 года №231 "О некоторых вопросах стимулирования развития высокоэффективных производств".

Постановление принято в соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2018 год" и указом №231 "О некоторых вопросах стимулирования развития высокоэффективных производств".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-