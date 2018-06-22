Серьезным драйвером роста ВВП Беларуси является сфера услуг - Турчин

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезным драйвером роста ВВП Беларуси является сфера услуг. Об этом заявил председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин сегодня на заседании совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин напомнил о задаче по удвоению ВВП. "Бизнес и госорганы должны двигаться в одном направлении. Поставлена серьезнейшая задача. Одним из серьезных драйверов этого роста является сфера услуг и, безусловно, IT-сфера, транспортно-логистическая отрасль. Таможенное регулирование - один из ключевых моментов, который влияет на то, чтобы субъектам хозяйствования - как нашим, так и зарубежным партнерам - было комфортно пересекать территорию нашей страны", - сказал он.

В заседании Совета по развитию предпринимательства принимают участие первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень и другие. Среди обсуждаемых тем корректировка таможенной стоимости товаров, проблемы зачета НДС и взыскание пеней с таможенных представителей. Эксперты обсудят также предложения по совершенствованию международной системы таможенного транзита и гарантий.-0-