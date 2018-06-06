Сертификация по энергоэффективности не повлечет дефицита бытовой техники - Госстандарт

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит бытовой техники в связи с введением сертификации по энергоэффективности не прогнозируется. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, прогнозируется ли дефицит бытовой техники в связи с введением обязательной сертификации бытовых электроприборов по требованиям энергоэффективности, Виктор Назаренко сказал: "Нет, конечно. Введение новых требований не предполагается, необходимо будет только подтвердить то, что указано в документах. Все, кто привозит к нам электротехнику, должны знать: если в документах указано, что это энергоэффективная и сберегающая электричество или другие виды энергии продукция, значит, она и должна такой быть".

Он подчеркнул, что белорусские предприятия к введению этой сертификации давно готовы. "Два года назад запустили процесс введения сертификации по показателям энергоэффективности, и он показал, кто больше всего волнуется. Для наших предприятий проблем не существует, есть проблемы для тех, кто завозит товар, в том числе неизвестного происхождения, уровня качества. Импортеры пусть внимательно посмотрят, что они завозят в Беларусь", - добавил Виктор Назаренко.

Введение обязательной сертификации по энергоэффективности не противоречит законодательству ЕАЭС. В настоящее время в союзе завершается подготовка технического регламента в сфере энергоэффективности электроприборов. Его действие будет распространяться на более широкую номенклатуру энергопотребляющей продукции. С вступлением в силу этого техрегламента национальные требования перестанут действовать.

Как сообщалось, в Беларуси с 1 июля текущего года вводится обязательная сертификация бытовых электроприборов по требованиям энергоэффективности. Речь идет о холодильных и морозильных приборах, электрических духовых шкафах и варочных поверхностях, стиральных машинах, других видах бытового и офисного оборудования. Обязательная сертификация касается продукции как отечественного, так и импортного производства. Ожидается, что введение данной сертификации будет способствовать повышению достоверности заявляемой информации о классе энергоэффективности электроприборов.-0-