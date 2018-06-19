19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервисный центр МАЗ в Минске начал обслуживать двигатели Mercedes-Benz, сообщили БЕЛТА в ОАО "МАЗ".

Собственный сервисный центр ОАО "МАЗ" в Минске прошел сертификацию и получил возможность работать с немецкими силовыми агрегатами. Концерн Daimler AG присвоил ему статус сервисного партнера по обслуживанию промышленных двигателей Mercedes-Benz. Для этого было закуплено специальное диагностическое оборудование и инструменты, а специалисты прошли обучение в учебном центре в Набережных Челнах (Россия) и Минске.

Ранее Daimler AG доверил обслуживать свои моторы 10 станциям МАЗ в России. В будущем такие же привилегии планируется распространить и на сервисные центры в Украине.

Белорусский производитель уже обладает опытом обслуживания комплектующих европейских производителей. В частности, с 2015 года сервисный центр МАЗ ремонтирует узлы и агрегаты ZF.

"Предоставление сети СТО МАЗ возможности работы с двигателями Mercedes-Benz на автотехнике МАЗ повышает качество сервисного обслуживания грузовиков в Беларуси и России. Наши специалисты могут официально выполнять обслуживание немецких двигателей, установленных в грузовиках и автобусах МАЗ. Это в свою очередь положительно влияет на привлекательность белорусской автотехники для покупателей", - пояснили в ОАО "МАЗ".

Минский автомобильный завод оснащает двигателями Mercedes-Benz тягачи, самосвалы и автобусы. На белорусскую технику ставят моторы четырех классов мощностью от 256 до 476 лошадиных сил. За 20 лет было выпущено более 19 тыс. грузовиков и автобусов МАЗ с двигателями Mercedes-Benz.

К 20-летию сотрудничества Минского автозавода и концерна Daimler AG на полигоне для испытаний мобильных машин под Минском прошел тест-драйв белорусской автотехники с двигателями Mercedes-Benz. В мероприятии приняли участие представители компаний - покупателей автотехники. Все желающие смогли лично протестировать современные автопоезда, самосвалы и автобусы.-0-