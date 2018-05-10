10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев ранних яровых завершен в Беларуси. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.
В целом ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году планировалось посеять на площади 1,019 млн га. Наибольшие площади отведены в Минской и Витебской областях (217 тыс. га и 204 тыс. га соответственно).
По информации на 10 мая, сев яровых культур проведен на площади 2 млн га, или 78,3% от плана. Кукуруза уже посеяна на 55,8% отведенных площадей (521,3 тыс. га).-0-
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