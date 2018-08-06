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Шанхайская выставка импорта открывает новые возможности для белорусских экспортеров - Дапкюнас

Экономика 06.08.2018 | 18:08

Первая Китайская международная выставка импорта (China International Import Expo) 5-10 ноября состоится в Шанхае. Планируется, что в ней примут участие десятки ведущих белорусских производителей. О значении выставки и ее роли в планах продвижения белорусских товаров и услуг на китайский рынок корреспондент БЕЛТА беседовала с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом, который в МИД курирует отношения с Китаем.

- Андрей Вадимович, не могли бы вы немного рассказать о предыстории идеи проведения шанхайской выставки.

- Шанхайская выставка прежде всего необычна тем, что организуется, по сути, вопреки привычной логике международной торговли: любое государство заинтересовано в первую очередь в продаже своих товаров и услуг за рубеж, в поощрении своего экспорта. Главная задача большинства торговых выставок в мире - представление преимущественно экспортного потенциала страны-организатора. Китайцы же решили смело и гостеприимно открыть свои торговые двери - в данном случае в формате выставки - для тысяч иностранных поставщиков товаров и услуг. В чем причина такого шага и есть ли здесь какая-то уловка?

Во-первых, Китай это делает, потому что может себе это позволить. КНР имеет самое большое население в мире и самую крупную в мире страновую экономику. После США Китай - самый крупный в мире импортер и потребитель товаров и услуг. Ожидается, что в ближайшие пять лет объем импорта товаров и услуг на китайский рынок превысит $10 трлн. Поскольку Китай будет все больше покупать и потреблять иностранные товары и услуги, китайцы заинтересованы, чтобы это был импорт все более высокого качества.

Во-вторых, структура торгового баланса Китая - китайский экспорт почти вдвое превышает объем импорта в страну, и это дает возможность относительно спокойно подходить к вопросу избирательного поощрения импортных поставок товаров и услуг.

В-третьих, идея организации первой выставки импорта органично вплетается в известную инициативу китайского руководства "Один пояс, один путь". Цель этой инициативы - продвижение на основе духа древнего Шелкового пути новой модели международного взаимодействия и развития с помощью укрепления региональных многосторонних механизмов сотрудничества, в которых участвует Китай. "Один пояс, один путь" предполагает выработку новых подходов к региональному экономическому партнерству, стимулирование экономического процветания вовлеченных стран, в число которых входит и Беларусь, укрепление многоплановых связей между разными цивилизациями, содействие миру и устойчивому развитию.

Сама идея о регулярном проведении начиная с 2018 года Китайской выставки импорта была высказана Председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года на форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", в котором принимал участие и Президент Беларуси. Этим шагом китайское правительство хочет продемонстрировать свою твердую приверженность принципам либерализации международной торговли, экономической глобализации и большей открытости национального рынка миру.

- А каково сегодня состояние белорусско-китайской торговли? Нужна ли шанхайская выставка импорта белорусским производителям?

- Цифры роста товарооборота между Беларусью и Китаем впечатляют. Товарооборот превышает $3 млрд, баланс взаимной торговли при этом, к нашему большому сожалению, пока явно не в пользу Беларуси. Экспортные поставки белорусских товаров на китайский рынок существенно ниже объема продаж продукции из Китая в Беларусь.

В этой ситуации органы государственного управления и крупнейшие белорусские товаропроизводители находятся в активном поиске новых возможностей проникновения на гигантский китайский рынок. Содействие новым контактам между белорусскими субъектами хозяйствования и потенциальными китайскими потребителями - важнейшее направление работы посольства Беларуси и других белорусских загранучреждений в Китае.

Идет энергичный и творческий поиск новых перспективных товарных ниш на китайском рынке для белорусской продукции. Есть первые воодушевляющие свидетельства продвижения новых видов продукции из Беларуси на рынок Китая. Существенный рост поставок белорусской сельскохозяйственной продукции и продовольствия - главный из них.

Однако темп и масштаб идущих изменений пока не могут удовлетворять. Поле для работы в плане экспорта в Китай широкое. Именно поэтому такое внимание привлекла к себе в Беларуси первая Китайская выставка импорта. Как важный инструмент экспортного рывка. Как уникальный стимул к оттачиванию и обновлению стратегии проникновения на крупнейший мировой рынок.

Конечно, отраслевых и специализированных выставок в Китае было немало. И белорусы в них не раз участвовали. Вместе с тем в Китае еще не было торговой выставки с такой явной нацеленностью на поощрение импорта товаров и услуг, с такой мощной государственной поддержкой и ожиданиями, и это в ситуации обостряющегося глобального противоборства принципов свободной торговли и протекционизма.

- Вы сказали, что Китайская выставка импорта привлекла к себе особое внимание. В чем это проявляется?

- Подготовке к участию в этой выставке особое внимание уделяет глава правительства. И это неудивительно, все вовлеченные эксперты понимают исключительность момента и уникальность представляющейся возможности. Главный вопрос и вызов в том, как сделать, чтобы выставочный "выстрел" не получился холостым, каким способом обеспечить максимальную торговую отдачу от экспонирования в Шанхае белорусских товаров и услуг.

Выставка будет состоять из двух основных частей: павильона для страновых торгово-инвестиционных экспозиций и делового блока, где будут представлены экспозиции отдельных производителей, сгруппированные по отраслям. Наибольшая часть делового блока будет посвящена торговле товарами: электроника и оборудование, автомобили, одежда, продукты питания и т.д. Часть делового блока займет сегмент торговли услугами (туризм, новые технологии, культура и образование и др.). Общая площадь выставочных площадей на Шанхайской выставке импорта составит 24 га.

Площадь национальной экспозиции Беларуси - 136 кв.м. Для представления своей продукции в коммерческом секторе выставки белорусские производители - а их более семи десятков - зарезервировали вчетверо большие выставочные площади. Среди будущих участников выставки такие узнаваемые предприятия, как БелАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Белшина", "Бабушкина крынка", гомельский завод "Кристалл", предприятия "Беллегпрома", "Белгоспищепрома", Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и другие.

Программа участия белорусской делегации в выставке предусматривает проведение тематических дней с представлением различных аспектов социально-экономической жизни Беларуси, а также белорусско-китайского делового форума.

- Известно ли, какой наплыв потенциальных покупателей ожидают организаторы?

- Хозяева выставки планируют, что выставку посетят 150 тыс. предпринимателей. Причем важно, что администрация выставки ожидает не только китайских бизнесменов, но также большое количество посетителей из-за рубежа. В этом плане умело организованные экспозиции и правильно подобранные и ориентированные на конкретный рынок товары, услуги могут помочь в проникновении не только на необъятный китайский рынок, но и, что важно, на не менее привлекательные рынки стран региона Юго-Восточной Азии, например, общий рынок стран АСЕАН с населением более 600 млн человек.

- Как Министерство иностранных дел практически участвует в подготовке к выставке?

- Координация подготовки белорусских участников к выставке поручена Министерству экономики, а оператором выставки является учрежденный Министерством иностранных дел Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен.

С этого года вследствие оптимизации деятельности и штата ведение вопросов выставочно-ярмарочной деятельности было решено передать от Министерства иностранных дел торгово-промышленной палате. Однако это вовсе не означает, что министерство осталось в стороне от выставочных дел.

Конечно, подготовка экспозиции - в первую очередь забота профессионалов рекламного дела: маркетологов, дизайнеров. Но и заинтересованный взгляд на эту работу со стороны, например взгляд дипломата, иногда помогает высветить ранее незаметные шероховатости, нестыковки, упущения.

В качестве примера вовлеченности МИД в подготовку выставки в Шанхае я могу назвать достаточно новаторскую идею о проведении совместно с посольством Китая в Беларуси мероприятия-исследования "Белорусские товары глазами китайцев". По сути, это живое маркетинговое исследование потребительских качеств белорусской продукции и способов ее рекламной подачи с точки зрения китайских потребителей.

Это необычное экспертное мероприятие прошло в июле в посольстве Китая и стало возможным благодаря личной поддержке и заинтересованному участию Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Беларуси Цуй Цимина. С одной стороны, в нем приняли участие многочисленные представители маркетинговых и внешнеэкономических служб белорусских предприятий и ведомств - участников выставки. С другой - китайская диаспора в Минске: дипломаты, бизнесмены, студенты.

Даже в первом приближении представление белорусских товаров китайским участникам семинара позволило высветить слабые места в способе рекламной подачи вполне конкурентоспособных товаров, ошибки в выборе номенклатуры продукции. Собранная в ходе мероприятия опросная информация, надеюсь, станет важным подспорьем в дальнейшей работе белорусских предприятий по доведению качества и наполнения экспозиции до необходимого уровня.

Дело доходило до простейших и одновременно великих открытий. Например, что приятный на вкус белоруса продукт может казаться очень сладким для китайца. Что теплый для белорусского слуха бренд "Бабушкина крынка" на китайском может несуразно звучать как… "Ведро старой женщины". Что обычные для нашего дисциплинированного взора длинные информационные тексты для китайского потребителя, привыкшего к яркой, образной и броской рекламе крупнейших мировых производителей, могут быть просто свидетельством небрежности или незаинтересованности производителя в завоевании симпатий.

- Так в чем вы видите главный вызов, задачу для белорусских участников выставки в Шанхае? Может, все-таки это преувеличение - рассматривать ее как уникальную?

- Конечно, время покажет, не ошибаемся ли мы в уровне наших ожиданий от этой возможности наиболее полно и убедительно представить в Китае экспортный потенциал Беларуси.

Однако что-то мне подсказывает, что даже совпадение во времени этого выставочного мероприятия как со значительной активизацией белорусско-китайских контактов на всех уровнях, так и с очевидной востребованностью разработки новых перспективных и объемных рынков для белорусских товаров и услуг свидетельствует, что эта выставка не просто одна из ряда многих.

При этом не надо забывать, что Китай сегодня обеспечивает широчайшей номенклатурой товаров практически весь мир. Возможно, белорусскому экспортеру будет трудно избавиться от ощущения, что мы везем в китайскую Тулу свой белорусский самовар.

Но китайский рынок насколько огромный, настолько и сверхконкурентный. Отломить кусочек от пирога импортных закупок Китая сегодня стремятся крупнейшие и самые передовые корпорации мира. Есть ли шанс для белорусских производителей в этой ситуации? В Министерстве иностранных дел уверены, что такая возможность есть. Она, разумеется, не гарантирована, и для того, чтобы ею воспользоваться, нужен очень целенаправленный анализ рынка и вдумчивое определение ниш, где конкретные белорусские товары и услуги могут иметь преимущество - в силу своих превосходящих потребительских свойств, более выгодного соотношения цены и качества или просто уникальности.

Продать белорусский товар в Китае можно будет, отыскав путь к сердцу китайских потребителей. Как? Разговаривать на их родном языке - грамотно и правильно. Знать и чутко откликаться на культурные и вкусовые предпочтения китайцев. Ну и, конечно, представлять свои товары и услуги на современном мировом уровне наглядности, привлекательности и доступности.

Мне кажется, внимание, проявленное со стороны правительства и государственных органов к подготовке белорусского участия в масштабной выставке в Китае, во многом вызвано ощущением судьбоносности этой возможности для развития экспортного потенциала нашей страны. Может быть, даже восприятием этой возможности как своего рода момента истины: сможем торговать на сложнейшем национальном рынке с максимальным уровнем конкуренции и победить или нет. Если сказать точнее, об "или" разговор в этом случае не идет. Поражение в контексте задачи продвижения белорусского экспорта - не вариант. Скорее, речь должна идти о том, как достичь желаемого, не забывая, что окно экономической возможности, представляющееся Беларуси, не безграничное и не вечное.

Шанхайская выставка дает белорусским производителям уникальный шанс. Мы не имеем права им не воспользоваться.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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