Шейман: отрабатываются вопросы добычи золота в Судане

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона совместно с суданскими партнерами отрабатывает вопросы добычи золота в Судане. Об этом сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман, передает корреспондент БЕЛТА.
"По Судану отрабатываются вопросы добычи золота, поставки нашей техники и по созданию совместных предприятий, в том числе по тематике сельского хозяйства", - заявил Виктор Шейман.
Говоря о сотрудничестве с Египтом, он отметил, что в этой стране уже создано предприятие по сборке автомобилей. "Сотрудничество с Египтом сейчас идет довольно динамично. Кроме этого, мы еще заинтересованы в поставках дорожной и коммунальной техники в Египет, поставке наших продуктов питания", - сказал управляющий делами Президента Беларуси.
"И по Судану, и Египту идет достаточно большая динамика. На первом этапе в основном идет поставка техники. Потом - создание сервисных центров и сборочных производств", - добавил Виктор Шейман.
Он подчеркнул, что глава белорусского государства тему сотрудничества с африканским континентом в целом держит на персональном контроле.-0-
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