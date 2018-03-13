13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман считает вполне подъемным достичь в ближайшие годы товарооборот с африканским континентом в $3 млрд. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Исходя из тех реальных наработок, которые есть только по югу Африки, я планирую, что будет товарооборот в районе не менее чем $2,5 млрд. А учитывая еще Судан, Египет, другие страны, которые подтягиваются, Экваториальную Гвинею, товарооборот в $3 млрд - вполне подъемно", - заявил управляющий делами Президента.

Он отметил, что Беларуси интересны новые рынки сбыта своей продукции, и этим интересны страны африканского континента. "С другой стороны, они к нам тянутся. Они еще помнят Советский Союз, те связи, которые выстраивались. Многие из руководителей африканских стран заканчивали вузы СССР. Исходя из этого они пытаются выстраивать партнерские отношения с теми, кого знают и кому доверяют", - сказал Виктор Шейман.

"Африка интересна тем, что там много полезных ископаемых, которые нам как воздух нужны для нашей промышленности и экономики. Опять же там есть большие людские ресурсы. И кроме нашей техники мы там сможем создавать совместные предприятия. Можем заниматься не только поставкой техники и созданием сборочных производств, но и транспортом, энергетикой и сельским хозяйством. Все эти темы востребованы, и мы сможем вполне ими заниматься на африканском континенте", - подчеркнул управляющий делами Президента.

Отвечая на вопрос о платежеспособности партнеров в Африке, Виктор Шейман сказал: "Никто не собирается сотрудничать за бесплатно. В первую очередь просчитывается экономика. Если у них нет денег, они готовы рассчитываться полезными ископаемыми. Это нас устраивает".-0-