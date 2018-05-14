Широкая денежная масса в Беларуси за апрель сократилась на 1,5%

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 мая составила Br38,379 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 апреля на 1,5%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за апрель увеличился до Br2,502 млрд, или примерно на 6,4%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в апреле выросла на 1,75% и составила Br6,683 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 мая сложился на уровне Br13,021 млрд, сократившись за апрель на 1,6%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за апрель сократился до Br574,8 млн, или на 13,9%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 мая составила Br13,596 млрд и уменьшилась за прошлый месяц на 2,2%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за апрель сократился до Br2,334 млрд, или на 1,97%.-0-