Широкая денежная масса в Беларуси за февраль выросла на 0,5%

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 марта составила Br38,952 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 февраля на 0,5%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за февраль увеличился до Br2,276 млрд, или примерно на 2,8%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в феврале выросла на 4,1% и составила Br6,463 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 марта сложился на уровне Br13,015 млрд, увеличившись за февраль на 5,4%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за февраль повысился до Br513,2 млн, или на 14,5%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 марта составила Br13,528 млрд и увеличилась за прошлый месяц на 5,7%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за февраль сократился до Br2,389 млрд, или на 3,6%.-0-