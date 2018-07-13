Широкая денежная масса в Беларуси за июнь выросла на 0,7%

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июля составила Br39,149 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 июня на 0,7%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за июнь увеличился до Br2,663 млрд, или примерно на 5,5%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в июне выросла на 9,5% и составила Br7,426 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 июля сложился на уровне Br14,102 млрд, увеличившись за июнь на 5,7%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за июнь вырос до Br773,3 млн, или на 9,4%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 июля составила Br14,875 млрд и увеличилась за прошлый месяц на 5,9%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за июнь сократился до Br2,214 млрд, или на 4,9%.-0-