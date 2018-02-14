Широкая денежная масса в Беларуси за январь сократилась на 2,8%

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 февраля составила Br38,745 млрд, сократившись по сравнению с показателем на 1 января на 2,8%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за январь сократилась до Br2,214 млрд, или примерно на 5,6%.
Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в январе сократилась почти на 15% и составила Br6,207 млрд.
Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 февраля сложился на уровне Br12,347 млрд, сократившись за декабрь на 9,8%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за январь повысился до Br448,4 млн, или на 16,9%.
Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 февраля составила Br12,795 млрд и сократилась за прошлый месяц на 9,06%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за январь сократился до Br2,478 млрд, или на 1,9%.-0-
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