Шкловское "Домостроение" поставит новую партию деревянных домов во Францию

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" (Шклов) во время V Белорусско-французского бизнес-форума в Минске подпишет соглашение с французской компанией SARL Logibat о поставке в 2018-2019 годах около 60 комплектов каркасно-щитовых домов на общую сумму 1 млн евро. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Некоторые дома будут состоять из нескольких квартир.

Компания SARL Logibat производит застройку жилых поселков на территории Франции. Открытие очередного из них состоится 6 ноября. Все сооружения в этих поселках возводятся из древесины. Дома поставляются из Беларуси.

Первые два дома из белорусского Шклова отправили во Францию еще в 2015 году. С этого времени уже поставлено более сотни домов и других построек. В планах предприятия в ближайшие пять лет реализовать во Францию около 650 домов.

Филиал "Домостроение" - белорусское производство, использующее новейшие технологии и оборудование ведущих европейских производителей для изготовления пиломатериалов хвойных пород, изделий из древесины, бруса клееного, комплектов каркасно-панельных (щитовых) домов и домов из клееного бруса. За январь-август предприятия отрасли экспортировали во Францию продукции на $3 млн, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основу экспорта во Францию составили мебель, конструкции и стройматериалы для домов, двери и окна деревянные. Экспортируются также пиломатериалы, фанера, древесные плиты (ДСП и ДВП), бумага, картон и др.-0-