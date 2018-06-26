26 июня, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. "Штадлер Минск" планирует до конца года удвоить производственные мощности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Филипп Бруннер.

Директор компании ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер

Начальник главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Елена Перминова

Во время заседания круглого стола

"В настоящее время производим 150 вагонов в год, в конце года будет 300 вагонов в год. Объем инвестиций в производство в этом году будет зависеть от множества факторов, ориентировочно $15 млн в этом году и $10 млн в следующем", - сказал Филипп Бруннер.

Он также рассказал о планах по выпуску и поставке поездов: "В сентябре начнем полный цикл производства пятивагонных поездов для Норвегии, до лета 2019 года будет выпущено 16 поездов. В этом году начинаем также работу над двухэтажными шестивагонными поездами для Венгрии, всего планируется поставить 40 вагонов. Это достаточно большой заказ, который загрузит производство на следующие пять лет. Заканчиваем производство трамваев для Санкт-Петербурга, до конца года поставим туда дополнительно 14 трамваев. Во втором квартале 2019 года начнем поставку трамваев в Боливию".

Производственный цех ЗАО "Штадлер Минск"

Начальник участка механической обработки Андрей Онищук

В цехах ЗАО "Штадлер Минск"

Филипп Бруннер сегодня принял участие в круглом столе "Международно-правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь". Он сказал: "Мы здесь рады работать, развитие производства превышает наши ожидания. Были сложности в 2015-2016 годах, но мы старались. В следующем году на предприятии будет работать почти 1 тыс. сотрудников. Планируем дальше развивать производство".

В ходе круглого стола обсуждались примеры успешного вложения иностранных инвестиций в экономику Беларуси, вырабатываются предложения по повышению международной инвестиционной привлекательности страны, а также по совершенствованию законодательства в области внешнеэкономической деятельности. В работе круглого стола участвуют представители Министерства экономики, Министерства промышленности, Министерства иностранных дел, Государственного комитета по имуществу, бизнес-кругов и субъектов хозяйствования.

Маляр Дмитрий Звонов

ЗАО "Штадлер Минск" - машиностроительное предприятие, входящее в состав швейцарской компании Stadler. Подразделение отвечает за производство железнодорожных продуктов для стран СНГ с широкой колеей. Предприятие осуществляет деятельность в области разработки, проектирования, конструирования и производства рельсового подвижного состава для городских, пригородных, региональных перевозок, зубчатых железных дорог, а также для межрегиональных и междугородных перевозок. "Штадлер Минск" занимает площадь почти 190 тыс. кв.м, включая 35 тыс. кв.м производственных площадей в Фаниполе.-0-

Кирилл Садовский во время работы

Новая электричка

Фото Рамиля Насибулина