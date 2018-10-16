"Штадлер Минск" выпустит первый состав для минского метро до конца года

16 октября, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" работает над проектом по производству поездов для Минского метрополитена. До конца года планируется выпустить первый состав, сообщил журналистам директор предприятия Филипп Бруннер, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Поезд выйдет на рельсы еще в этом году, в начале следующего года обкатаем его в инфраструктуре. Потом он готов к коммерческой эксплуатации для движения с пассажирами", - отметил Филипп Бруннер.

Состав станет первым на рынке СНГ, изготовленным полностью из алюминия. "Готовы дать на него гарантию 50 лет без обслуживания, что интересно для наших клиентов. Благодаря применению этого металла корпус легче, поэтому поезд потребляет меньше энергии, ниже нагрузка на инфраструктуру. Также здесь предусмотрена автоматическая система управления второго уровня. Поезд сам управляет ускорением, торможением, держит правильно рассчитанную скорость", - рассказал Филипп Бруннер.

Как сообщалось, ЗАО "Штадлер Минск" выиграло тендер на поставку десяти составов для столичной подземки. Первый поезд будет эксплуатироваться на второй линии. Это современный состав с возможностью прохода вдоль всех вагонов, адаптированный для всех категорий граждан, оборудованный антивандальными сидениями, удобными поручнями, системой автоведения, которая обеспечит точность остановки. Такие поезда будут курсировать по третьей линии метро, которая соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В настоящее время в столице ведутся работы по строительству первых четырех станций линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича"). На них будут применяться платформенные ограждения.

ЗАО "Штадлер Минск" является резидентом СЭЗ "Минск" и входит в состав швейцарской компании Stadler. Подразделение отвечает за производство железнодорожных продуктов с широкой колеей для стран СНГ. Завод по производству электропоездов размещается в Фаниполе.-0-