Шумилин: система прогнозирования позволит Беларуси определить перспективные сектора экономики

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание научно обоснованной системы предвидения и прогнозирования позволит Беларуси определить высокоэффективные и перспективные сектора экономики. Такое мнение высказал сегодня председатель ГКНТ Александр Шумилин на международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития".

По словам Александра Шумилина, основой для определения системы приоритетов научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси может стать комплексный прогноз научно-технического прогресса (КП НТП), который представляет собой научно обоснованное представление о возможных вариантах научно-технологического развития республики в среднесрочном и долгосрочном периоде в контексте мировых научно-технологических тенденций.

"Цель разработки КП НТП - определение научно-технологических приоритетов для последующего планирования развития экономики", - пояснил Александр Шумилин. Он отметил, что разработка была начата в июле текущего года. Для этого выбраны 14 важнейших отраслей экономики, развитие которых определяет основные экономические тенденции в Беларуси и в которых производится основная часть валового внутреннего продукта. К работе над созданием комплексного прогноза научно-технического прогресса привлечено около 150 экспертов и специалистов. На данном этапе в базе содержится около 640 объектов прогнозирования.-0-