Силиконовая долина Саксонии заинтересована в производстве компьютерного оборудования с белорусским ПО

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силиконовая долина в Саксонии заинтересована в производстве компьютерного оборудования с белорусским программным обеспечением (ПО). Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией федеральной земли Германии Саксония во главе с государственным министром юстиции Саксонии, депутатом ландтага Себастианом Гемковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович предложил обсудить развитие контактов между ПВТ и информационно-коммуникационным парком "Силикон" в Саксонии. "Мы много внимания уделяем цифровой экономике. Это принципиально новые возможности, мы можем здесь иметь очень хорошие результаты как для бизнес-кругов, так и для органов государственного управления", - подчеркнул спикер. Он пригласил германские компании шире участвовать в работе Китайско-белорусского парка "Великий камень".

Себастиан Гемков в свою очередь отметил, что Беларусь известна в мире как IT-страна. "Прекрасной идеей было бы совместить усилия по производству компьютерного оборудования в Силиконовый долине Саксонии с программным обеспечением, которое готовится в Беларуси, чтобы таким образом предлагать готовые решения для разных отраслей", - считает он.

Во время встречи обсуждались также перспективы сотрудничества в сфере подготовки кадров, развитие межпарламентских, гуманитарных контактов.

В октябре 2017 года в городе Миттвайда состоялся первый белорусско-германский экономический форум, второй должен пройти в ноябре, также в Германии. Третий Михаил Мясникович предложил провести в Минске в 2019 году. Себастиан Гемков поддержал эту идею. Он также пригласил белорусскую парламентскую делегацию посетить Саксонию.

Германия - один из ведущих внешнеторговых партнеров Беларуси. В 2017 году двусторонний товарооборот составил $2,8 млрд (125% к 2016 году), в январе-мае 2018-го он достиг $1,3 млрд (130,2% к аналогичному периоду 2017-го). Она также традиционно входит в пятерку стран-инвесторов в белорусскую экономику. Среди наиболее значимых инвестиционных проектов, реализованных в последнее время совместно с германскими фирмами - строительство компанией "Юниферм" дрожжевого завода в Слуцке. Предприятие введено в эксплуатацию в июне 2017 года, общий объем инвестиций - около $35 млн.

Себастиан Гемков и Михаил Мясникович

Немецкие инвесторы проявляют повышенный интерес к индустриальному парку "Великий камень". В октябре минувшего года новым резидентом парка стала компания "Ланц Мануфактур", которая намерена реализовать инвестиционный проект по производству светодиодных элементов. Логистический оператор крупнейшего речного порта Европы - компания "Дуйспорт" - вошла в состав учредителей СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

В Беларуси зарегистрировано более 300 организаций с участием германского капитала. Кроме того, в стране 90 представительств немецкий компаний, включая "БАСФ", "Сименс", "Бош", "Байер", "Коммерцбанк".

Свою деятельность в ФРГ осуществляют шесть субъектов товаропроводящей сети таких белорусских предприятий, как БМЗ, МТЗ, ОАО "Белмагистраль-автотранс". На немецком рынке представлены также ОАО "АСБ "Беларусбанк" и компания "БелАЗ-Европа" (совместное предприятие БелАЗа с германским ITB Ruff Consulting и эстонским RTE OU).-0-