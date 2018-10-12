Силуанов предложил проводить экономические соревнования регионов России и Беларуси

12 октября, Могилев /БЕЛТА - ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил возобновить практику соревнований по темпам экономического роста в регионах России и Беларуси.

"Нужно изучать опыт лучших практик, который есть и в Российской Федерации, и Республике Беларусь. Можно даже сделать такой почин, как раньше было: соревнования, кто обеспечит более высокие темпы экономического роста, кто создаст больше рабочих мест. Можно это сделать в рамках не обязательно денежных грантов, но во всяком случае поощрять те регионы, которые достигли наиболее выдающихся показателей в области экономики, создания рабочих мест, социальной сфере и так далее. Мне кажется, это бы объединило наши с вами интеграционные задачи", - заявил Силуанов, выступая на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России.

V Форум регионов Беларуси и России проходит в Могилеве. В нем принимают участие лидеры государств Александр Лукашенко и Владимир Путин, а также более 20 российских губернаторов.-0-