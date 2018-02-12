12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация "Синомач" планирует диверсифицировать направления своего бизнеса в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве экономики по итогам переговоров министра экономики Беларуси Владимира Зиновского с заместителем генерального директора "Синомач" Лю Цзиньчжэнем, которые состоялись 11 февраля в ходе рабочего визита белорусской делегации в Китай.

Компания "Синомач" является мажоритарным акционером китайско-белорусского СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". Во встрече приняла участие председатель совета директоров СЗАО Ло Янь. Участники встречи обсудили планы работы на 2018 год по созданию и освоению инфраструктуры индустриального парка "Великий камень", а также новые проекты, прорабатываемые корпорацией "Синомач" в рамках диверсификации направлений своего бизнеса в Беларуси.

Также во время визита в Китай Владимир Зиновский встретился с вице-президентом корпорации MIDEA Group Гу Янминем. Были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Беларусью и корпорацией.

Кроме того, министр провел переговоры с вице-президентом Экспортно-импортного банка Китая Сунь Пинем. Состоялась церемония подписания кредитного соглашения с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении Беларуси льготного кредита для реализации первого этапа проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Процедура представления Китаем займа проходила в два этапа. 9 февраля было подписано межправительственное рамочное соглашение о предоставлении льготного кредита, а 11 февраля состоялось подписание кредитного соглашения с Эксимбанком. Министерство экономики было уполномочено на подписание данного рамочного соглашения от лица правительства Беларуси. Проект по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла является экспортно ориентированным (объем экспорта - 69%) и предусматривает выпуск импортозамещающей продукции (аминокислот, премиксов).

Также Владимир Зиновский встретился с президентом корпорации CITIC Group Ван Цзюном. Во встрече приняли участие председатель правления CITIC Heavy Industries Юй Чжанфа и председатель правления CITIC Construction Чэнь Сяоцзя. Стороны обсудили реализацию в Беларуси дочерними компаниями корпорации проектов в различных отраслях экономики. Кроме того, обсуждены перспективы прихода корпорации CITIC в индустриальный парк "Великий камень" с проектом по производству роботов.-0-