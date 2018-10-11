Система аккредитации Беларуси признана соответствующей международным требованиям

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная система аккредитации Беларуси признана соответствующей и эквивалентной европейским и международным требованиям. Такое решение принял управляющий комитет Европейской организации по аккредитации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

На основании этого решения Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА) в октябре-ноябре подпишет с Европейской организацией по аккредитации (ЕА), Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международным форумом по аккредитации (IAF) соглашения о признании результатов оценки соответствия в части испытаний, калибровки, сертификации продукции, систем менеджмента и персонала.

"Это станет серьезным шагом к снятию технических барьеров в торговле между странами - участницами соглашений, что имеет важное значение в рамках процесса вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. С подписанием этих соглашений национальная система аккредитации Беларуси становится полноправным партнером международного сообщества по аккредитации и оценке соответствия, на равных условиях претендует на признание выданных в стране протоколов испытаний, калибровки, сертификатов о соответствии продукции, систем менеджмента и персонала при международной торговле", - пояснили в пресс-службе.

Отечественные производители получат возможность обоснованно оспаривать повторный контроль экспортируемой продукции при наличии свидетельства о том, что аккредитованный БГЦА орган по оценке соответствия выполнил процедуры соответствия согласно законодательству страны, в которую продукция поставляется. Это минимизирует количество повторных испытаний, позволит организациям существенно сократить издержки и повысить конкурентоспособность.

Кроме того, благодаря возможности нанесения знаков ЕА, ILAC и IAF на протоколы испытаний, калибровки и на сертификаты о соответствии белорусские органы по оценке соответствия могут быть востребованы и конкурентоспособны на европейском и международном рынках. Во многих странах - торговых партнерах Беларуси отсутствуют достаточные технические возможности в сфере оценки соответствия, подтвержденные международными организациями.

Европейская организация по аккредитации - официальная инфраструктура аккредитации в Европейском союзе. Европейские органы по аккредитации поддерживают членство в этой организации с целью создания эквивалентного уровня надежности работ по оценке соответствия.-0-