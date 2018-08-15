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Система госзакупок из одного источника будет четко регламентирована - МАРТ

Экономика 15.08.2018 | 17:23
Павел Жуковский
Павел Жуковский

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция закона о государственных закупках, которая вступит в силу с 1 июля 2019 года, регламентирует систему закупок из одного источника. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский.

В первую очередь новая редакция закона четко закрепляет условия проведения закупки. Предусмотрена норма о том, что если организация проводила конкурентную закупку, в которой были обозначены определенные условия поставки, оплаты, предмет, требования к участнику, то при переходе к закупке из одного источника эти условия нельзя будет изменить. К примеру, если было написано, что нужно поставить товар в течение пяти дней и в таком случае будет проведена предоплата, то поставить продукцию через месяц или два будет запрещено, поскольку это меняет условия проведения процедуры. "Бывает, что организации не участвуют в процедуре, поскольку чтобы поставить какое-то серьезное оборудование, нужно его изготовить или ввезти из-за рубежа, что требует времени. А когда многие заказчики сначала устанавливают сроки поставки в пять дней, а потом, когда процедура переходит в разряд закупок из одного источника, появляются сроки чуть ли не 180 дней. Соответственно, становится понятно, что это делается под конкретного поставщика", - пояснил представитель ведомства.

Павел Жуковский отметил, что МАРТ подготовит проект постановления, который установит порядок и процедуру маркетинговых исследований рынка при проведении закупки из одного источника. Будет определено количество поставщиков, к которым нужно обратиться, каким образом рассылать приглашения, как подбирать поставщиков, как составлять справку, т.е. четко прописано, как проводить данную процедуру.

"Также мы планируем, и новый закон содержит соответствующую компетенцию Совета Министров, установить порядок проведения закупок из одного источника малого объема посредством информационных ресурсов, - продолжил Павел Жуковский. - Иными словами, это будет электронный магазин, в котором появится возможность совершить закупку одним кликом". Это коснется закупок малого объема - от 50 до 300 БВ. По его словам, таких закупок субъектами хозяйствования совершается очень много. Если закупки, к примеру, канцелярских товаров, будут превышать 50 БВ, то нужно будет открыто закупать на данной площадке. "Соответственно, будет рынок, конкурентные предложения, на этой площадке будут представлены поставщики, их цены - вот из них по определенным критериям и нужно будет выбирать. Плюс площадка будет формировать реестр, который будет выгружаться заказчику. И если он купил товар намного дороже средней цены - это надо будет обосновать. Конечно, окончательная стоимость может зависеть от разных условий - сроков поставки, предоплаты и т.д., но надо будет объяснить, почему товар приобретен дороже", - пояснил представитель МАРТ. Данная электронная площадка будет организована на базе Государственной информационно-аналитической системы (ГИАС).

Кроме того, МАРТ намерен продолжить электронизацию процесса закупок. "Начнем с малых закупок, после чего, возможно, перейдем на остальные. Перечень случаев, когда можно применять процедуру закупки из одного источника, в законе большой. По итогу, возможно, перейдем к сокращению перечня", - рассказал он. Помимо этого, заказчики будут обязаны размещать в ГИАС справку о закупке из одного источника, что сейчас не делается. "Это сделает процедуру более открытой. Там будет видно, с кем прорабатывался вопрос закупки, соответственно, позволит и жаловаться поставщикам. Благодаря гласности в этом процессе и учитывая более строгие правила, мы ожидаем снижения количества закупок из одного источника", - резюмировал Павел Жуковский.

По данным ведомства, в первом полугодии 2018 года проведено более 230 тыс. процедур закупок, из них 53% - из одного источника. За этот период заключено более 200 тыс. договоров субъектами хозяйствования - получателями бюджетных средств на сумму Br2 млрд, из них 65% закупок было осуществлено из одного источника, 35% - в результате конкурентных процедур. -0-

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"Кроме того, новый закон четко оговаривает, что должна содержать жалоба. Это значительно сократит количество необоснованных обжалований", - отметил Павел Жуковский.

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"Необходимо не только максимально урегулировать все вопросы в подзаконных актах, но и максимально полно их разъяснить, чтобы у людей меньше возникало вопросов", - подчеркнул начальник управления МАРТ.

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Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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Теги
госзакупки, Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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