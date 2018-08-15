15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему дополнительного образования по госзакупкам будут развивать в Беларуси. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский.

Новая редакция закона "О государственных закупках товаров, работ, услуг" устанавливает требования к квалификации специалистов заказчика и членов комиссии заказчика (организатора). "Речь идет о бюджетных средствах и их рациональном использовании. И то количество нарушений, которые мы выявляем, говорит о непрофессионализме работников, которые занимаются госзакупками, - отметил Павел Жуковский. - Закон вводит обязательное требование: у заказчика должен быть специалист по госзакупкам, который прошел повышение квалификации именно по этому профилю".

Повышены требования и к членам конкурсных комиссий: они должны пройти обучение через систему дополнительного образования взрослых. При этом все образовательные программы по теме государственных закупок должны быть согласованы с МАРТ.

"Систему дополнительного образования по госзакупкам необходимо развивать, и не только в Минске, но и в регионах, - считает начальник управления МАРТ. - За оставшееся до вступления в силу закона время необходимо организовать полноценный обучающий процесс. Есть соответствующее поручение правительства, и Министерство образования будет этим заниматься. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческое содействие при подготовке программ".

Новая редакция закона "О государственных закупках товаров, работ, услуг" вступит в силу в Беларуси с 1 июля 2019 года.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке