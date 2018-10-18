Систему планирования госфинансов необходимо усовершенствовать - Селиверстов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо усовершенствовать систему планирования государственных финансов. Такое мнение высказал сегодня заместитель министра финансов Юрий Селиверстов на XIX Международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития", передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметил, что у действующей системы планирования имеется ряд недостатков. "Этот вопрос уже неоднократно рассматривался, - отметил он. - И в нашей части главой государства поставлена задача разработать госпрограмму управления финансами, целью которой станет обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы".

Юрий Селиверстов подчеркнул, что цель эта долгосрочная. "И все эти вопросы, скажем так, вращаются вокруг одной из основных задач - необходимо каким-то образом усовершенствовать систему государственного планирования, систему планирования социально-экономического развития как основу для последующего формирования всех программ по отраслям, направлениям, целям, в том числе и финансовых программ".

Необходимость корректировки действующего законодательства замминистра обосновал тем, что порядок разработки и требования к содержанию госпрограмм и программ социально-экономического развития в республике определены, в частности, законом от 1998 года о государственном прогнозировании. Действующая система прогнозирования хоть и зарекомендовала себя неплохо и является рабочей, однако за последние 20 лет существенно изменилась не только ситуация в экономике страны, но и требования и подходы к основополагающим документам.

Замминистра также обратил внимание, что Минэкономики составляет прогноз на три года, однако законодательной базы для этого в документах нет. "Поэтому, на мой взгляд, давно назрела необходимость либо в корректировке действующего закона либо в принятии нового закона о государственном стратегическом индикативном планировании социально-экономического развития, о котором неоднократно говорилось", - сказал он.

По мнению Юрия Селиверстова, актуальным является пересмотр и гармонизация по целям и срокам других документов, включаемых в систему госпланирования. "Разработав четкий и логичный документ по основам государственного прогнозирования с учетом тех требований, которые стоят сегодня перед нами, мы сможем значительно продвинуться вперед по тем направлениям, которые определили для себя как приоритетные на среднесрочный период. Это развитие программно-целевого метода в бюджетном процессе, эффективное управление фискальными рисками организаций реального сектора, совершенствование механизмов управления госдолгом с целью снижения долгового бремени на бюджет", - отметил замминистра.

Подготовка среднесрочных макроэкономических прогнозов должна рассматриваться как непрерывный процесс, методология должна совершенствоваться, актуализироваться с точки зрения времени и подстраиваться под реалии, подчеркнул замминистра. "Поэтому от нас требуется принятие своевременных и адекватных мер реагирования на складывающуюся ситуацию. Все эти меры в большинстве своем базируются на развитии экономики, т.е. прогнозе социально-экономического развития. Соответственно, от более качественного его составления будет зависеть качество и уровень нашей дальнейшей жизни", - резюмировал Юрий Селиверстов.-0-