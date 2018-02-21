Ситуация с расчетами потребителей за газ и энергию улучшилась, но долг остается высоким - Минэнерго

21 февраля, Островец /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с расчетами потребителей за газ и энергию улучшилась, но накопленный долг остается высоким, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик сегодня на итоговой коллегии Минэнерго, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом ситуация с расчетами в 2017 году улучшилась: по энергии уровень оплаты составил 99,2%, а по природному газу обеспечена 100-процентная оплата текущего потребления. "Однако суммы накопленных долгов остаются высокими. На 1 января 2018 года общая задолженность потребителей составила $247,9 млн за природный газ и Br933,5 млн за энергию", - констатировал министр.

За 2017 год недоплачено за природный газ $32,3 млн, за энергию - Br130,8 млн. По его словам, особую обеспокоенность, как и в предыдущие годы, вызывает платежная дисциплина организаций коммунальной формы собственности. В 2017 году полная оплата не обеспечена ни по одной из областей страны. Задолженность потребителей коммунальной формы собственности по природному газу составляет 39% от общего долга, по энергии - 54,8%. Проблемы есть с расчетами за природный газ у организаций Минстройархитектуры.

При этом в 2017 году отдельные организации начали погашать ранее накопленные долги. Например, организации Минпрома при 100-процентной оплате текущего потребления погасили более $6 млн долгов по природному газу и более Br58 млн по энергии.

"Необеспечение потребителями полной оплаты за потребленные энергоресурсы представляет собой фактически предоставление за наш счет товарного кредита. Чтобы не срывать расчеты с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", энерго- и газоснабжающие организации по-прежнему вынуждены привлекать кредитные ресурсы, несмотря на наличие значительной кредитной нагрузки по ранее привлеченным инвестиционным кредитам", - заявил Владимир Потупчик. В 2017 году объем привлеченных кредитов составил Br2,9 млрд (порядка $1,5 млрд).

"Задача для газо- и энергоснабжающих организаций - не только обеспечить 100-процентную оплату текущего потребления, но и частичное погашение задолженности. Принимайте к неплательщикам все необходимые меры, предусмотренные законодательством", - поручил Владимир Потупчик.-0-