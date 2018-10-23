Сивак: строительство магистрали "Евразия" через Беларусь начнется не ранее, чем через пять лет

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Евразия" через Беларусь может начаться не раньше, чем через пять лет. Такое мнение высказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

Как пояснил министр, на сегодняшний день по данному проекту ВСМ, которая должна связать Европу и Китай, есть лишь презентационный материал. Он был разработан специальной рабочей группой, в состав которой входят и представители белорусской и российской железных дорог. В данном документе содержатся своего рода технико-экономическое обоснование, отметил Анатолий Сивак, в котором есть расчеты, которые говорят о цене, окупаемости, предварительных цифрах, возможном участии государства.

"Этот проект у бизнеса может получиться и быть прибыльным, но если на все это смотреть, то, будем откровенны, в ближайшие пять лет сложно говорить, что он у нас будет реализован. Хотя министерство заинтересовано в том, чтобы этот процесс ускорять", - сказал министр.

По мнению Анатолия Сивака, более детально просчитать эффект от этого проекта возможно будет только после реализации первого участка дороги от Москвы до Казани. "Там мы реально сможем увидеть технические решения, которые будут применены при строительстве, а также реальную цену этого объекта и увидеть цифры, которые на практике сложатся на этом участке", - сказал он.

По словам министра, на сегодня нет расчетов, которые бы подтверждали, что возможно реализовать этот инфраструктурный проект без участия государства. "И в нашей стране нет таких расчетов (не в том плане, что мы их не делали - они не получаются), и в России нет таких расчетов. Там идут по этому поводу достаточно серьезные дебаты, - отметил Анатолий Сивак. - Практическая реализация первого участка на российской территории, я надеюсь, даст аргументы тем людям, которые хотели бы реализовать этот имиджевый проект, направленный в будущее, в нашей стране", - резюмировал министр.

Проект ВСМ "Евразия" соединит Европу и Китай. Общая протяженность магистрали составит 9447 км (расстояние Пекин - Москва - Берлин), из которых по территории России - 2366 км.-0-

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