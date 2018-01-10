Скорректированный перечень аттестуемых видов строительной деятельности внесут в Совмин в феврале

10 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства в феврале внесет в Совет Министров скорректированный перечень видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), которые осуществляются субъектами хозяйствования при наличии аттестатов соответствия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич по итогам прямой линии на тему "Декрет №7 "О развитии предпринимательства": новшества в сфере строительства".
"В феврале планируем внести в Совет Министров обновленный перечень видов деятельности, для осуществления которых необходимо иметь аттестат соответствия. Сокращается 24 вида деятельности и 33 подвида", - отметил Дмитрий Семенкевич. По его словам, проект соответствующего постановления подготовлен в развитие декрета №7.
Также Министерство архитектуры и строительство разработало план мероприятий по разработке Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. "Уже летом мы должны внести документ в Совмин", - рассказал замминистра.
Дмитрий Семенкевич сообщил, что министерство продолжит широкую информационную кампанию по разъяснению норм декрета и принятых в его развитие документов. Планируется, что ежемесячно будут проводиться прямые линии, подобные сегодняшней. Кроме того, специалисты Минстройархитектуры в конце февраля проведут выездные совещания в облисполкомах. Также на сайте министерства откроется специальная рубрика, посвященная реализации декрета.
На сегодняшнюю прямую линию позвонили более 10 человек с различными вопросами, касающимися положений декрета.-0-
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