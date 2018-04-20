"Славкалий" приступил к заморозке скважин на Нежинском ГОКе

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ИООО "Славкалий" приступило к заморозке скважин на Нежинском ГОКе, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь компании Анна Бунькова.

"На глубине около 150 м в течение восьми месяцев будет циркулировать хладагент, который понизит температуру породы до минус 35 градусов. В результате будет создано ледопородное ограждение, которое обеспечит защиту от проникновения воды в будущую шахту, - отметила Анна Бунькова. - Комплекс работ выполняет компания Deilmann-Haniel, имеющая 130-летний опыт в горном строительстве. Немецкому подрядчику также предстоит выполнить проходку стволов с помощью механизированных комплексов SBR".

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-