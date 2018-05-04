"Славкалий" завершил очистку каналов мелиоративной системы в районе Нежинского ГОКа

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ИООО "Славкалий" завершило очистку открытой сети мелиоративной системы в районе Нежинского ГОКа, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь компании Анна Бунькова.

Комплексные мероприятия проведены на шести водоканалах. Сегодня приступили к активной фазе восстановления подземной дренажной сети, нарушенной при возведении ГОКа и внешних коммуникаций. Поврежденные глиняные трубы подлежат замене на более технологичные полимерные. Весь комплекс работ "Славкалий" планирует завершить в весенне-летний период.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-