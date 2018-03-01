"Славкалий" завершил подготовительный этап реконструкции железнодорожной станции Уречье

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ИООО "Славкалий" завершило подготовительный этап реконструкции железнодорожной станции Уречье и приступило к основному этапу работы, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь компании Анна Бунькова.

Работники "Дорстроймонтажтреста" уже завершили на объекте монтаж новой комплектной трансформаторной подстанции. Подходит к концу реконструкция напорной канализации. Начался монтаж верхнего строения пути и инженерных сетей связи. Кроме того, производится сборка стрелочных переводов и рельсошпальной решетки на железобетонном основании.

Укладку новых железнодорожных путей и стрелочных переводов "Славкалий" планирует начать в марте.-0-