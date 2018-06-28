28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий этап реформы налогового законодательства в Беларуси планируется не ранее 2021 года. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Завершается работа по комплексной корректировке Налогового кодекса. В частности, предусматривается снижение налоговой нагрузки, изменение механизма исчисления ряда налогов и упрощение их администрирования, продолжится сближение бухгалтерского и налогового учета. Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение правительства в ближайшее время. В соответствии с поручением главы государства после завершения работы по комплексной корректировке Налогового кодекса его редакция не должна подвергаться изменениям в течение следующих трех лет, напомнила Элла Селицкая.

"Соответственно, следующий этап внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс будет приходиться как раз на 2021 год. За это время будет наработана практика применения новых норм, мы увидим, насколько эти нормы будут востребованы бизнесом, - подчеркнула замминистра. - Возможно, за эти три года назреет необходимость выработки новых налоговых правил".-0-

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