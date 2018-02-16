16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий дрожжевой завод планирует выйти на полные мощности в 2019 году. Об этом Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня доложил председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы завод запустили 29 июня 2017 года, работать начали практически с августа. Да, загрузка на первом этапе пока невысокая: около 23% от имеющихся мощностей. Но мы уже планируем в этом году выйти на 18 тыс. т, в следующем - полностью на производственные мощности", - рассказал Александр Забелло.

Он пояснил, что производственная мощность завода - 20 тыс. т дрожжей в год. При этом предприятие может увеличить объемы в несколько раз без строительства дополнительных объектов.

"Вы должны работать как следует. В течение текущего года все вопросы должны быть сняты", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства предупредил, что искусственно создавать условия для успешной работы предприятия не будут, поскольку в стране есть другие подобные производства, им также необходимо реализовывать свою продукцию. "Чтобы не было ущемления ни одного, ни другого коллектива", - отметил Президент.-0-