Снижение дебиторской задолженности происходит, но медленно - и.о. заместителя гендиректора МТЗ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положительные тенденции по взысканию просроченной дебиторской задолженности есть, однако проблемы с возвратом средств остаются. Об этом заявил журналистам и.о. заместителя генерального директора ОАО "МТЗ" по маркетингу - маркетинг-директора Юрий Пототурко сегодня на международной конференции товаропроводящей сети МТЗ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Снижение дебиторской задолженности происходит, но очень медленно. Мы сумели повысить управляемость торговыми домами в России, проводим активно работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности. История ее возникновения уходит в предыдущие годы, проводится колоссальная работа, в том числе судебная. Она осложняется тем, что часть наших должников юридически прекратили свое существование, перешли в иное качество. Но положительные тенденции есть", - отметил Юрий Пототурко.
Касательно возврата средств за поставленную продукцию в Венесуэлу, Юрий Пототурко рассказал, что был подготовлен проект соглашения по расчету за отгруженные тракторы брикетированным железом. Намерения рассчитываться брикетированным железом у венесуэльской стороны есть, однако реальных поставок в адрес МТЗ пока не было. Юрий Пототурко не озвучил конкретную сумму задолженности Венесуэлы перед МТЗ, но отметил, что МТЗ приветствует намерение венесуэльских партнеров рассчитаться.-0-
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