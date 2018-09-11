Соглашение о сотрудничестве ЕАЭС и КНР начнет действовать в начале 2019 года

11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем начнет действовать в начале 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на заявление члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной, сделанное ею сегодня во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

По словам Вероники Никишиной, подписанное в мае соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР позволит инвесторам принимать стратегические решения на предсказуемой основе с выходом на реализацию совместных проектов, например в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства. "Рассчитываем, что соглашение начнет действовать уже в начале следующего года. Но наполнение его конкретными проектами ведем уже сегодня", - сказала министр ЕЭК.

Она напомнила, что в начале 2017 года был определен список приоритетных проектов для реализации странами ЕАЭС в контексте формирования Экономического пояса Шелкового пути как части инициативы "Один пояс - Один путь". "39 проектов из этого списка направлены на строительство или модернизацию транспортной инфраструктуры (создание транспортно-логистических хабов и развитие ключевых транспортных узлов). Модернизация транспортной инфраструктуры, связывающей страны ЕАЭС со странами Азии, - необходимое условие нашей интеграции в азиатское экономическое пространство"", - отметила Вероника Никишина.-0-