Соглашение о ЗСТ между Республикой Корея и ЕАЭС может быть подписано в 2019 году

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Республикой Корея и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть подписано в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь может предложить для корейских партнеров свои возможности для выхода на большой евразийский рынок. Недавно в Сеуле был завершен раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Думаю, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы максимально быстро это реализовать. Это зависит от дополнительных раундов переговоров. Ожидаем, что в течение двух лет, то есть в следующем году, можно выйти на подписание этого соглашения", - сказал Владимир Улахович.

Он также отметил, что Беларуси интересен опыт Республики Корея в организации экспорта высокотехнологичной продукции.

Сегодня в Минске проходит белорусско-корейский бизнес-форум. Планируется обсуждение организации поставок в Республику Корея химической продукции, систем безопасности, запчастей к автомобильной технике, промышленного оборудования, продуктов питания, одежды и текстиля, подарочной продукции, изделий ручной работы и др. Планируется рассмотреть перспективы расширения контактов между белорусскими экспортерами и импортирующими компаниями Республики Корея, взаимодействия в научно-технической сфере.-0-