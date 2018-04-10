Союзное государство как субъект инвестиций имеет серьезные перспективы - Госкомимущество

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные вопросы собственности Союзного государства следует рассматривать через призму развития экономики двух стран и привлечения инвестиций. Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев, выступая перед участниками заседания Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Великих Луках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Реализованные в Союзном государстве проекты позволили развивать такие отрасли двух стран, как сельское хозяйство, космос, медицина и многое другое", - отметил Алексей Васильев. Перспективные для ЕАЭС инициативы зачастую обкатывают как пилотные в пределах Союзного государства, чтобы показать партнерам преимущества, доказанные на практике. "Но, полагаю, сейчас нужно сфокусировать внимание на Союзном государстве как самостоятельном субъекте инвестиций и через это рассматривать необходимость урегулирования вопроса о союзной собственности", - добавил спикер.

Алексей Васильев отметил, что у Союзного государства имеются все предпосылки для инвестиций: своя собственность, признание и защита всех ее форм, соответствующие органы управления. Но под вопросом остаются конкретные проекты для вложений. Выработать четкую позицию, по мнению первого зампреда Госкомимущества, мешают отсутствие в документах как такового понятия распоряжения имуществом СГ и отсутствие однозначных механизмов распоряжения им с целью инвестирования. То есть нужно активизировать работы по унификации законодательства. "Что касается Республики Беларусь, то здесь есть нормативные акты по учету имущества, созданного в рамках союзных программ, и Государственный комитет по имуществу эту работу ведет", - отметил Алексей Васильев.

"Решение вопросов о собственности Союзного государства - это не только и не столько вопросы его учета. Эта тема достаточно широка и затрагивает основы основ - экономику наших стран", - резюмировал он.-0-