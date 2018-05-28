Союзные парламентарии 30 мая в Минске обсудят финансирование новых программ и проектов

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Финансирование новых программ и проектов Союзного государства будет обсуждаться 30 мая в Минске на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания планируют обсудить вопросы финансирования новых программ и проектов, включенных в бюджет Союзного государства на 2018 год, а также ход согласования проекта концепции программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, - отметили в пресс-службе. - Депутатам будет представлена информация о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2018 году, подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2019 год и по другим вопросам".

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета и контрольных органов Союзного государства, министерств финансов Беларуси и России, Министерства экономики Беларуси, Минэкономразвития РФ, МЧС двух стран, министерств культуры и образования Беларуси.-0-