Союзные парламентарии обсудят в Гомеле законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества

6 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России будет обсуждаться на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и Регламенту. Мероприятие пройдет 13 февраля в Гомеле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Центральной темой станет вопрос о гармонизации законодательства Беларуси и России в торгово-экономической сфере, - отметили в пресс-службе. - Участники заседания обменяются мнениями о состоянии и перспективах делового сотрудничества приграничных областей и регионов Беларуси и России, поделятся опытом организации взаимовыгодной торговли, а также выявят проблемы, возникающие в связи с различиями в нормативно-правовом регулировании такой деятельности в Союзном государстве".

К участию в мероприятии приглашены руководство Гомельского облисполкома, Гомельского областного совета депутатов, а также представители органов власти приграничных областей и регионов Беларуси и России.

Во время визита в Гомель союзные депутаты планируют встретиться с руководством Гомельского облисполкома и Гомельского областного совета депутатов, посетить предприятия области и ознакомиться с деятельностью по развитию межрегионального сотрудничества.-0-