Союзные парламентарии обсудят взаимодействие Беларуси и России в области велоиндустрии

14 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Взаимодействие предприятий Беларуси и России по производству и продаже велосипедной продукции будет обсуждаться на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Мероприятие пройдет 22 марта в городе Жуковка Брянской области на базе Жуковского веломотозавода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"На заседании в качестве одного из центральных будет рассмотрен вопрос о перспективах взаимодействия предприятий Беларуси и России по производству и продаже велосипедной продукции, - отметили в пресс-службе. - Участники заседания планируют обсудить ход реализации соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности предприятий Беларуси и России в области велоиндустрии, которое было подписано в ходе мероприятий 53-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России 16 декабря 2017 года в Брянске, а также проработку мер государственной поддержки производителей велосипедной продукции на территории Союзного государства".

Кроме того, будут обсуждены вопросы, касающиеся совершенствования нормативно-правовой базы Союзного государства по разработке и реализации союзных программ, а также по учету имущества, созданного за счет средств бюджета Союзного государства.

Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, правительства Брянской области и Брянской областной думы, руководители белорусских и российских предприятий.-0-