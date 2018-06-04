Союзные парламентарии проведут слушания об устранении барьеров в торговле Беларуси и России

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентские слушания "Обеспечение равных условий субъектам хозяйствования Беларуси и России" пройдут 8 июня в Калининграде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Депутаты намерены выявить наиболее острые проблемы в осуществлении торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, совместно с приглашенными экспертами выработать рекомендации по устранению существующих барьеров и ограничений", - отметили в пресс-службе.

В этот же день в Калининграде пройдет заседание Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту. На нем планируется обсудить промежуточные итоги научно-исследовательской работы по вопросам обеспечения равных условий субъектам хозяйствования и результаты анализа выполнения положений Договора о создании Союзного государства. Повесткой предусмотрено также рассмотрение вопроса о подготовке к проведению первого заседания Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

К участию в мероприятиях приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, регионов России и областей Беларуси, министерств, ведомств, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран.-0-