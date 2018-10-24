Союзные парламентарии рассмотрят подготовку бюджета СГ на 2019 год

24 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ход подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2019 год будет обсуждаться на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам, которое пройдет в Анапе 30 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

Будет рассмотрено также исполнение бюджета Союзного государства в 2018 году и в предварительном порядке - отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2017 год. "Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о выполнении поручений Высшего государственного совета Союзного государства, связанных с принятием мер по устранению недостатков, указанных в заключении комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам по отчету об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год", - добавили в пресс-службе.

Помимо союзных парламентариев в заседании примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России, министерств здравоохранения и министерств обороны двух стран.-0-