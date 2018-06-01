Союзные парламентарии указали на недостатки при отборе инновационных программ

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии сегодня в Москве на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике указали на недостатки при отборе инновационных программ и проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участникам заседания была представлена информация о ходе работы по реализации основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Депутаты отметили положительную динамику деятельности, направленной на совершенствование работы в этой сфере. Вместе с тем было обращено внимание на недостаточную работу по проведению отбора приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства, а также отсутствие полноценного мониторинга их реализации. В связи с этим Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства рекомендовано принять меры по активизации деятельности по вопросам отбора приоритетных союзных программ и проектов в области науки, техники и технологий, а также по проведению анализа выполнения программ и проектов Союзного государства. Рассмотрение этого вопроса будет продолжено в ходе очередной сессии Парламентского собрания".

Депутатам была представлена информация о предварительных итогах исполнения бюджета Союзного государства в 2017 году, о ходе исполнения бюджета в I квартале 2018-го, а также о работе по подготовке проекта бюджета Союзного государства на 2019 год. Парламентарии обратили внимание на низкий уровень исполнения бюджета при реализации ряда программ и мероприятий Союзного государства и рекомендовали Постоянному комитету Союзного государства принять меры по повышению исполнительской дисциплины соответствующих государственных заказчиков и при необходимости подготовить предложения по расширению контрольных функций за исполнением бюджета Союзного государства.

Помимо союзных парламентариев в мероприятии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, контрольных органов, министерств и ведомств Беларуси и России.-0-