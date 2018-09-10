Сотрудничество стран СНГ в области экономики обсудят 14 сентября в Москве

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 79-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств пройдет 14 сентября в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В повестку дня заседания включены вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества стран СНГ. В частности, вице-премьеры государств Содружества обсудят реализацию положений Договора о зоне свободной торговли и ряда межгосударственных программ, а также различные аспекты подготовки к переписям населения раунда 2020 года.

Планируется рассмотреть проект соглашения о совместной деятельности стран СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, обсудить вопросы внесения изменений в соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи и об обмене информацией в электронном виде между государствами Содружества для налогового администрирования. На обсуждение будет вынесена новая редакция межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств".

Участникам заседания предстоит согласовать долевые взносы государств СНГ на финансирование в следующем году плана мероприятий по реализации основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей на период до 2020 года. Помимо этого, будут представлены отчеты межгосударственных советов по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах и по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Представители государств смогут обменяться мнениями по проблемам создания и функционирования на территории ВДНХ национальных выставочно-торговых центров.

Экономический совет - основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых на пространстве Содружества в сфере экономики. В его состав входят заместители глав правительств стран СНГ, а в его заседаниях участвует председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ с правом совещательного голоса.

Заседания Экономического совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.-0-