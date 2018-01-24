Совершенствовать оргструктуру АПК нужно с помощью развития агрохолдингов - ученый

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствовать организационную структуру АПК нужно с помощью развития агрохолдингов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Александр Шпак.

"В целях повышения конкурентоспособности аграрной отрасли необходимо совершенствование организационной структуры АПК на основе дальнейшего развития региональных кооперативно-интегрированных формирований (холдингов), что уже стало приоритетным направлением аграрной политики нашего государства", - сказал Александр Шпак.

По его мнению, в агрохолдинги, помимо предприятий пищевой промышленности и торговых сетей, должны входить и сельскохозяйственные организации. "Совершенствование таким путем организационной структуры АПК призвано способствовать устранению несоответствий в его системе, которые обусловлены во многом ведомственной и региональной разобщенностью. Ее преодоление способно обеспечить на интеграционной и инновационной основе устойчивое развитие всех сфер АПК, включая сырьевую отрасль - сельское хозяйство", - считает ученый.

Александр Шпак высказал мнение, что для повышения эффективности и конкурентоспособности аграрной отрасли, устойчивости ее развития нужны системные решения. Среди предлагаемых им подходов - создание республиканского фонда поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, совершенствование отношений собственности. "С точки зрения мотивации к производительному труду акционерная организационно-правовая форма собственности и хозяйствования является наиболее прогрессивной для наших крупнотоварных сельхозорганизаций. Понятно, что действенной она становится при эффективной работе предприятий, поскольку владельцы акций получают дивиденды из прибыли. Однако и при финансово-экономических трудностях акционерные общества имеют преимущества при выходе из сложившейся ситуации, поскольку способны через эмиссию акций привлекать дополнительные инвестиции. Последние необходимы также для постоянного обновления производственно-технического потенциала с активным использованием достижений научно-технического прогресса и инноваций, без чего довольно трудно обеспечить эффективную работу субъектов хозяйствования и поддержание ими своей конкурентоспособности", - отметил директор института.

Ученый подчеркнул, что в процессе акционирования сельскохозяйственных организаций необходимо учитывать интересы работников предприятий и управленческого персонала. "Их участие в акционерном капитале является дополнительным мотивационным стимулом эффективной работы и фактором его роста", - добавил он.

Александр Шпак также обратил внимание на важность постоянной активной работы по совершенствованию менеджмента в аграрной отрасли и широкого внедрения в агропромышленное производство научных разработок и инноваций.-0-