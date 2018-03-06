Совещание о будущем предприятия проходит на ОАО "Сукно"

6 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Совещание, на котором рассматриваются перспективы развития ОАО "Сукно", проходит в настоящее время на предприятии. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вячеслав Мирусин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящий момент на ОАО "Сукно" с участием заместителя премьер-министра Владимира Семашко, председателя концерна "Беллегпром" Николая Ефимчика и руководства турецкой компании Zen Led проходит совещание, на котором, в том числе рассматриваются вопросы возможного переезда производства. Пока говорить об этом рано. Я не говорю "нет", но и не скажу "да". Все исходят из стандартных посылов - экономика, производство и возможности продаж", - сказал Вячеслав Мирусин.

В настоящее время ОАО "Сукно" проходит процедуру санации. Как сообщалось ранее, рассматривается два основных варианта дальнейшей судьбы предприятия: коренная модернизация ныне существующего производства, расположенного в центре Минска, или переезд на территорию уже обновленного ОАО "Камволь". Окончательное решение по данному вопросу пока не принято. -0-

Модернизация предприятий "Беллегпрома" позволила сохранить и развить легкую промышленность - Мирусин В 2010-2017 годах инвестиции в основной капитал предприятий "Беллегпрома" составили Br710 млн, 61% из них пошел на приобретение оборудования. В результате износ активной части основных фондов снизился с 70% до 39%", - отметил Вячеслав Мирусин.

"Беллегпром" прорабатывает возможность создания единой оптовой товаропроводящей сети "Производство без продаж не бывает. Идет работа по созданию единой оптовой товаропроводящей сети на базе областных оптовых баз, которые расположены в каждой области и Минске", - отметил Вячеслав Мирусин.