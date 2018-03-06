Совещание о будущем предприятия проходит на ОАО "Сукно"

6 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Совещание, на котором рассматриваются перспективы развития ОАО "Сукно", проходит в настоящее время на предприятии. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вячеслав Мирусин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящий момент на ОАО "Сукно" с участием заместителя премьер-министра Владимира Семашко, председателя концерна "Беллегпром" Николая Ефимчика и руководства турецкой компании Zen Led проходит совещание, на котором, в том числе рассматриваются вопросы возможного переезда производства. Пока говорить об этом рано. Я не говорю "нет", но и не скажу "да". Все исходят из стандартных посылов - экономика, производство и возможности продаж", - сказал Вячеслав Мирусин.

В настоящее время ОАО "Сукно" проходит процедуру санации. Как сообщалось ранее, рассматривается два основных варианта дальнейшей судьбы предприятия: коренная модернизация ныне существующего производства, расположенного в центре Минска, или переезд на территорию уже обновленного ОАО "Камволь". Окончательное решение по данному вопросу пока не принято. -0-

Модернизация предприятий "Беллегпрома" позволила сохранить и развить легкую промышленность - Мирусин В 2010-2017 годах инвестиции в основной капитал предприятий "Беллегпрома" составили Br710 млн, 61% из них пошел на приобретение оборудования. В результате износ активной части основных фондов снизился с 70% до 39%", - отметил Вячеслав Мирусин.