Совет ЕЭК 26 января обсудит совершенствование положений Договора о ЕАЭС

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 26 января на заседании в Москве обсудит работу по совершенствованию положений Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

На заседании будут рассмотрены вопросы в сфере торгово-экономического сотрудничества, таможенного регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, макроэкономики. «Члены Совета ЕЭК обсудят проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О Совете по агропромышленной политике Евразийского экономического союза», работу по совершенствованию положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а также проекты распоряжений Евразийского межправительственного совета «О макроэкономической ситуации в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития», «О состоянии взаимной торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза в 2017 году», - отметили в пресс-службе.

Будет рассмотрен также вопрос об установлении ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении полиэтилена для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра.

Кроме того, членам Совета ЕЭК предстоит утвердить правила надлежащей практики выращивания, сбора, обработки и хранения исходного сырья растительного происхождения и ряд изменений в требования к материально-техническому оснащению и обустройству фитосанитарных контрольных постов.-0-